У Борисполі росіянин пропонував 75 тисяч рублів за пропуск його до України

У Борисполі громадянин Росії пропонував прикордоннику 75 тисяч рублів за пропуск його до України. Повідомлення про інцидент направили Національній поліції.

Вказано, що прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" під час проведення процедур контролю пасажирів авіарейса, що прибув з Білорусі, виявили громадянина РФ. Він не зміг підтвердити заплановану мету перебування в Україні.

"Під час доведення рішення про відмову в перетинанні кордону 34-річний росіянин запропонував прикордоннику за 75 тисяч російських рублів переглянути його та сприяти у безперешкодному перетинанні кордону", - сказано у повідомленні.

Прикордонник від неправомірної вигоди відмовився. Даний факт зафіксували та направили повідомлення до Нацполіції для внесення відомостей в ЄРДР за ст. 360 ККУ. Тривають слідчі дії.

З початку року прикордонники припинили понад 460 спроб надання неправомірної вигоди.