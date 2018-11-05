В "Борисполе" рассказали о реализации инфраструктурных проектов

Фото: Павел Рябикин (РБК-Украина)

В аэропорту в ближайшее время запустят новую трансфертную зону

В аэропорту "Борисполь" в ближайшее время в тестовом режиме запустят новую трансфертную зону. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный директор аэропорта Павел Рябикин.

По словам Рябикина, в ноябре в тестовом режиме запустят новую трансфертную зону для транзитных пассажиров, а уже в декабре она начнет работать в полную силу. Также до конца года в тестовом режиме откроется новый паркинг, коммерческая эксплуатация запланирована на конец зимы.

"Мы вводим в эксплуатацию 50% - центральную часть, где будут находиться лифты, офисные помещения, к примеру, компаний-арендодателей автомобилей. Также начнется эксплуатация дальнего крыла паркинга от въезда в аэропорт", - отметил он.

Рябикин также добавил, что возле железнодорожной станции будет располагаться автобусная. Планируется, что автобусы Sky Bus уберут с первой линии возле терминала D.

"Может быть, оставим на первой линии только высадку пассажиров из автобусов, а посадку организуем на автовокзале", - подчеркнул он.

Гендиректор "Борисполя" отметил, что совокупные инвестиции в проекты составят около 2 млрд гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в конце марта 2019 в аэропорту "Борисполь" возобновит работу терминал F.

Кроме того, руководство "Борисполя" назвало сроки строительства новой взлетной полосы. Предполагается, что полосу введут в эксплуатацию в 2022 году.