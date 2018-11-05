ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У "Борисполі" розповіли про реалізацію інфраструктурних проектів

Новини » Суспільство    05.11.2018 - 10:59
Фото: Павло Рябікін (РБК-Україна)
Фото: Павло Рябікін (РБК-Україна)

В аеропорту найближчим часом запустять нову трансфертну зону

В аеропорту "Бориспіль" найближчим часом в тестовому режимі запустять нову трансфертну зону. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генеральний директор аеропорту Павло Рябікін.

За словами Рябікіна, в листопаді в тестовому режимі запустять нову трансфертну зону для транзитних пасажирів, а вже в грудні вона почне працювати на повну силу. Також до кінця року в тестовому режимі відкриється новий паркінг, комерційна експлуатація запланована на кінець зими.

"Ми вводимо в експлуатацію 50% - центральну частину, де будуть знаходитися ліфти, офісні приміщення, наприклад, компаній-орендодавців автомобілів. Також почнеться експлуатація віддаленого крила паркінгу від в'їзду в аеропорт", - зазначив він.

Рябікін також додав, що біля залізничної станції буде розташовуватися автобусна. Планується, що автобуси Sky Bus приберуть з першої лінії біля терміналу D.

"Може, залишимо на першій лінії тільки висадку пасажирів з автобусів, а посадку організуємо на автовокзалі", - підкреслив він.

Гендиректор "Борисполя" зазначив, що сукупні інвестиції в проекти складуть близько 2 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в кінці березня 2019 в аеропорту "Бориспіль" відновить роботу термінал F.

Крім того, керівництво "Борисполя" назвало терміни будівництва нової злітної смуги. Передбачається, що смугу введуть в експлуатацію у 2022 році.

 

Завантаження рейсів Ryanair за маршрутом Київ-Берлін перевищує 90%, - Рябікін Ryanair запускає три нових рейси з Борисполя
Новини України инфраструктураБориспольПавло Рябікін
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся