У "Борисполі" розповіли про реалізацію інфраструктурних проектів

Фото: Павло Рябікін (РБК-Україна)

В аеропорту найближчим часом запустять нову трансфертну зону

В аеропорту "Бориспіль" найближчим часом в тестовому режимі запустять нову трансфертну зону. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генеральний директор аеропорту Павло Рябікін.

За словами Рябікіна, в листопаді в тестовому режимі запустять нову трансфертну зону для транзитних пасажирів, а вже в грудні вона почне працювати на повну силу. Також до кінця року в тестовому режимі відкриється новий паркінг, комерційна експлуатація запланована на кінець зими.

"Ми вводимо в експлуатацію 50% - центральну частину, де будуть знаходитися ліфти, офісні приміщення, наприклад, компаній-орендодавців автомобілів. Також почнеться експлуатація віддаленого крила паркінгу від в'їзду в аеропорт", - зазначив він.

Рябікін також додав, що біля залізничної станції буде розташовуватися автобусна. Планується, що автобуси Sky Bus приберуть з першої лінії біля терміналу D.

"Може, залишимо на першій лінії тільки висадку пасажирів з автобусів, а посадку організуємо на автовокзалі", - підкреслив він.

Гендиректор "Борисполя" зазначив, що сукупні інвестиції в проекти складуть близько 2 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в кінці березня 2019 в аеропорту "Бориспіль" відновить роботу термінал F.

Крім того, керівництво "Борисполя" назвало терміни будівництва нової злітної смуги. Передбачається, що смугу введуть в експлуатацію у 2022 році.