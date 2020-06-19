В Борисполе произошел взрыв, погиб человек

В Борисполе (Киевская область) произошел взрыв, в результате которого погиб человек. Полиция начала расследование.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Следствие установило, что двое пьяных приятелей-работников играли с боеприпасом, который один из них нашел. Потом граната взорвалась. В результате этого погиб один из мужчин, другой - госпитализирован.

По данному факту следователи Бориспольского отдела полиции открыли два уголовных производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по ст. 115 (умышленное убийство, с дополнительной пометкой - несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Беляевском районе Одесской области произошел взрыв гранаты на дворе дома, в результате чего пострадали пять человек.

Отметим, что в Днепропетровской области 9 июня утром прогремел взрыв в многоэтажке и произошел пожар.