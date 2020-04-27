В Борисполе приземлился самолет с украинцами из США

В Украину прибыл рейс с гражданами страны, которые находились в Соединенных Штатах и не могли самостоятельно вернуться домой из-за карантина. Как передает РБК-Украина, об этом сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко.

По его словам, рейс в понедельник, 27 апреля, был выполнен авиакомпанией "Международные линии Украины". Самолет забирал граждан с Майами, штат Флорида.

"Рейс из Майами только что приземлился в аэропорту Борисполя. Проверяют температуру по прибытии", - написал Ельченко в Twitter.

В Украину прибыли 259 граждан. Самолет приземлился в 22 часа.

Посол не уточнил, отправят ли граждан на обсервацию. Предварительно, всем пассажирам самолета нужно пройти или обязательную обсервацию, или домашнюю самоизоляцию в течение 14 суток.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил в понедельник, что эвакуация украинцев из-за границы специальными рейсами будет происходить постепенно и контролируемо. Возвращение граждан будет проходить в формате до 4 самолетов за сутки, а все пассажиры, которые вернутся в Украину, будут распределены на 2 группы.

"Первая - это большинство, которое имеет смартфоны и сможет пройти обязательную самоизоляцию у себя дома с помощью мобильного приложения "Дій вдома". Другая часть граждан, около 10%, которые не имеют смартфонов, пройдут обсервацию в классическом формате, то есть в подготовленных государством локациях", - пояснил Зеленский.