В Борисполі приземлився авіарейс з українцями з США

В Україну прибув рейс із громадянами країни, які перебували в Сполучених Штатах і не могли самостійно повернутися додому через карантин. Як передає РБК-Україна, про це повідомив посол України в США Володимир Єльченко.

За його словами, рейс у понеділок, 27 квітня, був виконаний авіакомпанією "Міжнародні лінії України". Літак забирав громадян з Маямі, штат Флорида.

"Рейс з Маямі тільки що приземлився в аеропорту Борисполя. Перевіряють температуру по прибутті", - написав Єльченко у Twitter.

До України прибули 259 громадян. Літак приземлився о 22 годині.

Посол не уточнив, чи відправлять громадян на обсервацію. Попередньо, усім пасажирам літака потрібно буде пройти або обов’язкову обсервацію, або домашню самоізоляцію протягом 14 діб.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив в понеділок, що евакуація українців з-за кордону спеціальними рейсами відбуватиметься поступово і контрольовано. Повернення громадян буде проходити у форматі до 4 літаків за добу, а всі пасажири, які повернуться в Україну, будуть розподілені на 2 групи.

"Перша - це більшість, яка має смартфони і зможе пройти обов'язкову самоізоляцію у себе вдома за допомогою мобільного додатку "Дій вдома". Інша частина громадян, близько 10%, які не мають смартфонів, пройдуть обсервацію в класичному форматі, тобто у підготовлених державою локаціях", - пояснив Зеленський.