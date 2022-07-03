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В Борисполі оголосили про введення фільтраційних заходів: що треба знати

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Бориспіль, Неділя 03 липня 2022 12:39
В Борисполі оголосили про введення фільтраційних заходів: що треба знати Фото: в Борисполі оголосили про введення фільтраційних заходів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Борисполі правоохоронці від сьогодні почнуть проводити фільтраційні заходи. Мешканців попереджають про можливе обмеження руху транспорту та перевірку документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Бориспільської РВА Руслана Дяченка.

"О 07:00 03 липня 2022 року представники правоохоронних органів розпочнуть проведення на території Бориспільського району Київщини планових фільтраційних заходів. Під час їх проведення в окремих мікрорайонах міста можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу", - написав Дяченко.

Він також закликав мешканців і гостей району зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.

"Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства", - додав голова РВА.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що комендатура спільно з поліцією проводитиме регулярно рейди в Київській області. Вони триватимуть протягом комендантської години, аби контролювати її дотримання.

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Бориспіль Комендантська година Війна Росії проти України
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