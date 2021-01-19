В "Борисполе" изъяли кокаина на более 2 млн гривен

Служба безопасности Украины разоблачила контрабанду кокаина в Международном аэропорту "Борисполь". Отмечается, что пытались переправить товар из одной из соседних стран.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Партию наркотика весом 0,5 кг вез для сбыта на территории Украины иностранец под видом туриста. Кокаин обнаружили в его личных вещах во время таможенного досмотра в аэропорту.

Вещество было спрятано в закрытой консервной банке. Проведенные на месте экспресс-исследования подтвердили, что это кокаин.

Стоимость изъятого наркотика по ценам черного рынка превышает 2,1 миллиона гривен.

Ранее в Государственной таможенной службе подвели итоги работы за прошлый год. Согласно статистике, количество героина, кокаина и других вредных психотропных веществ, обнаруженных украинскими таможенниками в 2020 году, существенно возросло.

Напомним, в начале января 2021 сотрудники Одесской и Галицкой таможни в ходе совместной операции обнаружили в Львове рекордную партию героина - 1,3 тонны, которую граждане Турции пытались незаконно переправить в Евросоюз. Стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет колоссальную сумму - более 2,3 млрд гривен.