В "Борисполі" вилучили кокаїну на понад  2 млн гривень

Служба безпеки України викрила контрабанду кокаїну в Міжнародному аеропорту "Бориспіль". Зазначається, що намагались переправити товар з однієї із сусідніх країн

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Партію наркотику вагою 0,5 кг віз для збуту на території України іноземець під виглядом туриста. Кокаїн виявили в його особистих речах під час митного огляду в аеропорту.

Речовина була захована у закритій консервній банці. Проведені на місці експрес-дослідження підтвердили, що це кокаїн.

Вартість вилученого наркотику за цінами чорного ринку перевищує 2,1 мільйона гривень.

Раніше у Державній митній службі підбили підсумки роботи за минулий рік. Згідно зі статистикою, кількість героїну, кокаїну і інших шкідливих психотропних речовин, виявлених українськими митниками у 2020 році, суттєво зросла.

Нагадаємо, на початку січня 2021 співробітники Одеської та Галицької митниці в ході спільної операції виявили у Львові рекордну партію героїну - 1,3 тонни, яку громадяни Туреччини намагалися незаконно переправити в Євросоюз. Вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного" ринку становить колосальну суму - понад 2,3 млрд гривень.