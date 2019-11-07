ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Борисполе из-под стражи сбежал россиянин

Новости » Происшествия     07.11.2019 - 10:27
В Борисполе из-под стражи сбежал россиянин
Фото: россиянин, cбежавший из-под стражи (kv.npu.gov.ua)

Гражданин РФ был задержан в аэропорту "Борисполь"

В Борисполе в четверг, 7 ноября, во время доставки в изолятор временного содержания сбежал из-под стражи гражданин Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Как сообщается, 51-летний россиянин был задержан правоохранителями в международном аэропорту "Борисполь". В отношении иностранца был составлен протокол задержания для дальнейшей экстрадиции в Россию, после чего его должны были доставить в изолятор временного содержания.

"Во время доставки иностранца-злоумышленника в ИВС, он совершил побег. Был одет: спортивный костюм черного цвета, коричневая куртка. Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, выбритые виски, короткие русые волосы в форме продольной полосы, короткая борода черного цвета", - отметили в полиции.

Кроме того, по факту побега россиянина из-под стражи руководство полиции Киевской области назначило служебное расследование. Сейчас ведутся поиски беглеца.

В Борисполе из-под стражи сбежал россиянин

Фото: гражданин РФ, сбежавший из-под стражи (kv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре во время следования железнодорожного караула один из заключенных попробовал скрыться от правоохранителей. В результате инцидента погиб один военнослужащий Национальной гвардии.

Также РБК-Украина писало, что 31 августа в Винницкой области из Ладыжинского предприятия, где осужденные проходят социальную реабилитацию, убежал заключенный, осужденный за кражу к четырем годам лишения свободы.

Во Львовской области задержали беглецов из колонии, пострадал полицейский Побег из колонии во Львовской области: полиция открыла производство
Новости Украины Бориспольпобег
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь