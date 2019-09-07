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В "Борисполь" привезли участников обмена, которых передает Украина

Новости » Происшествия    07.09.2019 - 10:49
В "Борисполь" привезли участников обмена, которых передает Украина
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Автобус находится в аэропорту

Участников на обмен пленными, которых выдает Украина России, привезли в аэропорт "Борисполь". Об этом сообщает российский журналист Александр Коц в Twitter.

Журналист опубликовал снимки автобуса.

В &quot;Борисполь&quot; привезли участников обмена, которых передает Украина

"Автобус с людьми на обмен в аэропорту Борисполь", - написал он.

Ранее Коц подчеркивал, что из 35 человек, которых Украина передает РФ, только 12 - россияне. "В последний момент сняли Руслана Гаджиева, которому дали 15 лет в ускоренном порядке", - отмечал российский журналист.

Напомним, в российском аэропорту "Внуково" в субботу, 7 сентября, приземлился самолет с украинской символикой на борту, который может участвовать в обмене пленными.

Так, самолет с украинской символикой сел в московском аэропорту "Внуково". К самолету сразу же прибыли 2 автобуса, которые подобны тем, что накануне вывезли украинских моряков из СИЗО "Лефортово".

Предположительно, самолет прибыл, чтобы забрать украинских военнопленных моряков и политзаключенных.

Как писало РБК-Украина ранее, в украинское воздушное пространство вошел специальный борт РФ. Позже стало известно, что российский спецборт Ту-204-300 приземлился в международном аэропорту "Борисполь". Вероятно, он заберет осужденных россиян, которых выдает в рамках обмена Украина.

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Новости Украины обмен пленнымиБорисполь
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