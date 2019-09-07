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До "Борисполя" привезли учасників обміну, яких передає Україна

Новини » Надзвичайні події    07.09.2019 - 10:49
До "Борисполя" привезли учасників обміну, яких передає Україна
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Автобус знаходиться в аеропорту

Учасників на обмін полоненими, яких видає Україна Росії, привезли в аеропорт "Бориспіль". Про це повідомляє російський журналіст Олександр Коц у Twitter.

Журналіст опублікував знімки автобуса.

До &quot;Борисполя&quot; привезли учасників обміну, яких передає Україна

"Автобус з людьми на обмін в аеропорту Бориспіль", - написав він.

Раніше Коц підкреслював, що з 35 осіб, яких Україна передає РФ, тільки 12 - росіяни. "В останній момент зняли Руслана Гаджиєва, якому дали 15 років у прискореному порядку", - відзначав російський журналіст.

Нагадаємо, в російському аеропорту "Внуково" в суботу, 7 вересня, приземлився літак з українською символікою на борту, який може брати участь в обміні полоненими.

Так, літак з українською символікою сів у московському аеропорту "Внуково". До літака відразу ж прибули 2 автобуси, які подібні до тих, що напередодні вивезли українських моряків з СІЗО "Лефортово".

Імовірно, літак прибув, щоб забрати українських військовополонених моряків і політв'язнів.

Як писало РБК-Україна раніше, в український повітряний простір увійшов спеціальний борт РФ. Пізніше стало відомо, що російський спецборт Ту-204-300 приземлився у міжнародному аеропорту "Бориспіль". Ймовірно, він забере засуджених росіян, яких видає у рамках обміну Україна.

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Новини України обмін полоненимиБорисполь
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