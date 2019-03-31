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Аэропорт "Борисполь" начал работу терминала F

Новости » Общество    31.03.2019 - 10:14
Аэропорт "Борисполь" начал работу терминала F
Фото: терминал F аэропорта "Борисполь" (ABC)

Терминал F будет работать в тестовом режиме

В воскресенье, 31 марта, международный аэропорт "Борисполь" начал эксплуатацию восстановленного терминала F. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Как сообщается, сегодня терминал F аэропорта "Борисполь" будет работать в тестовом режиме. Уже был оформлен один авиарейс на прилет и 5 авиарейсов на вылет. Также произошло оформление 200 граждан, прибывших в страну, и 720 граждан, которые из нее выбыли.

По данным ГПСУ, для оформления в новом терминале привлечено 44 пограничника. Накануне открытия правоохранители провели комплекс мероприятий по обеспечению надлежащего и быстрого оформления.

"До конца дня ожидается оформления 27 рейсов и почти 5 тысяч пассажиров", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что запуск терминала F в аэропорту "Борисполь" запланировано на весну 2019 года. Планировалось, что терминал будет обслуживать бюджетные авиакомпании и чартерные перелеты.

Отметим, в ноябре в интервью РБК-Украина Рябикин рассказал, что терминал F возобновит работу в конце марта 2019 года. Он также отметил, что терминал будет обслуживать самолеты лоукостера Ryanair.

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