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У Бориспільському районі обмежать рух транспорту та перевірятимуть документи: причина

Бориспільський район, Київська область, Понеділок 18 вересня 2023 11:30
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У Бориспільському районі обмежать рух транспорту та перевірятимуть документи: причина Фото: у Бориспільському районі обмежать рух транспорту та перевірятимуть документи (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У понеділок, 18 вересня, на території Бориспільського району Київської області проводитимуть планові безпекові заходи. У зв'язку з цим можливе тимчасове обмеження руху транспорту та пішоходів, а також перевірка документів мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Бориспільської районної державної адміністрації Руслана Дяченка.

"О 9:00 18 вересня 2023 року представники правоохоронних органів розпочали проведення перевірочних заходів на території Бориспільського району", - написав Дяченко.

За його словами, під час проведення вказаних заходів у деяких населених пунктах району можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, а також проводитиметься перевірка документів.

"Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства. Закликаємо зберігати спокій та з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей", - додав глава РДА.

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Бориспіль Київська область
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