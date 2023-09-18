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В Бориспольском районе ограничат движение транспорта и будут проверять документы: причина

Бориспольский район, Киевская область, Понедельник 18 сентября 2023 11:30
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В Бориспольском районе ограничат движение транспорта и будут проверять документы: причина Фото: в Бориспольском районе ограничат движение транспорта и будут проверять документы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В понедельник, 18 сентября, на территории Бориспольского района Киевской области будут проводиться плановые меры безопасности. В связи с этим возможно временное ограничение движения транспорта и пешеходов, а также проверка документов жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Бориспольской районной государственной администрации Руслана Дьяченко.

"В 9:00 18 сентября 2023 представители правоохранительных органов начали проведение проверочных мероприятий на территории Бориспольского района", - написал Дяченко.

По его словам, при проведении указанных мероприятий в некоторых населенных пунктах района возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, а также будет проводиться проверка документов.

"Все действия будут проходить в рамках действующего законодательства. Призываем сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам", - добавил глава РГА.

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Борисполь Киевская область
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