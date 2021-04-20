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Борис Джонсон выступил против создания футбольной Суперлиги

Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал не допустить создание футбольной Суперлиги. По его словам, для этого изучаются все возможности.

Об этом британский премьер Борис Джонсон написал в своем Twitter.

"Я с министром спорта страны Оливером Доуденом встретился с представителями Футбольной ассоциации, английской Премьер-лиги и футбольных болельщиков. Обсуждали действия против создания европейской футбольной Суперлиги", - написал он.

По его словам, на встрече изучались все возможности для того, чтобы остановить этот проект. "Мы готовы к любым действиям", - добавил премьер.

Напомним, в ночь на 19 апреля 12 европейских футбольных грантов из Англии, Испании и Италии объявили о создании нового турнира - Суперлиги Европы. Создание этого турнира уже осудили в ФИФА, УЕФА, а также национальные федерации. При этом клубам-участникам турнира пригрозили исключением из всех турниров под эгидой УЕФА и ФИФА, в том числе чемпионатов мира и Европы и национальных чемпионатов.

Позднее издание ESPN сообщило, что в нынешнем сезоне клубы Суперлиги не буду исключать из Лиги чемпионов и Лиги Европы. На полуфинальной стадии этих турниров должны участвовать сразу пять клубов-основателей Суперлиги. Окончательное решение будет принято в пятницу, 23 апреля.

Подробнее о том, в каком формате планируют проводить Суперлигу - в материале РБК-Украина.

Также РБК-Украина писало о том, каких игроков могут потерять топ-сборные накануне Евро-2020 из-за Суперлиги.

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