Борис Джонсон розповів, як Україні перемогти РФ
Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив із пропозицією для Заходу, яка, на його думку, допоможе Україні не лише уникнути поразки, а й здобути перемогу. https://www.rbc.ua/rus/news
Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав 18 листопада на своїй сторінці у соцмережі Х.
Джонсон запропонував план перемоги України напередодні тисячного дня війни.
Основні положення його плану:
1. Дата вступу України до НАТО:
Джонсон наголосив, що Україна вже є вільною, незалежною, демократичною європейською державою, тому Захід має "зважитися надавати гарантії безпеки" і назвати конкретну дату вступу України до НАТО.
2. Фінансова допомога:
Пропонується надати Україні кредит у розмірі 500 млрд доларів за аналогією з програмою ленд-лізу, щоб забезпечити фінансові ресурси для перемоги у війні.
3. Ракетна підтримка:
- Джонсон привітав рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати ракети ATACMS для ударів по російських військових базах.
- Він закликав Великобританію та Францію надати Україні дозвіл на застосування крилатих ракет Storm Shadow і SCALP.
На думку Джонсона, ці заходи допоможуть переконати президента Росії Володимира Путіна, що "він зробив гігантську помилку" і ніколи не зможе підкорити Україну.
Пропозиції експрем’єра відображають його тверду позицію на підтримку України в її боротьбі за незалежність і територіальну цілісність.
Нагадаємо, 21 липня, Джонсон оприлюднив мирний план для України, який міг би у разі переобрання на посаду президента США використати Дональд Трамп.
Такий план передбачає, що російські солдати повинні відступити на території, які були під їх окупацією до 24 лютого 2024 року.
Також Джонсон пропонує замінити частину американських солдатів у країнах Європи на українців, які б стримували російську загрозу.
Таку ініціативу колишній прем'єр Британії опублікував за кілька днів після того, як провів зустріч із Дональдом Трампом у США.
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