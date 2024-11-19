Борис Джонсон рассказал, как Украине победить РФ

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с предложением для Запада, которое, по его мнению, поможет Украине не только избежать поражения, но и одержать победу.

Как сообщает РБК-Украина , об этом он написал 18 ноября на своей странице в соцсети Х.

Джонсон предложил план победы Украины в преддверии тысячного дня войны.

Основные положения его плана:

1. Дата вступления Украины в НАТО:

Джонсон подчеркнул, что Украина уже свободное, независимое, демократическое европейское государство, поэтому Запад должен "решиться предоставлять гарантии безопасности" и назвать конкретную дату вступления Украины в НАТО.

2. Финансовая помощь:

Предлагается предоставить Украине кредит в размере 500 млрд. долларов по аналогии с программой ленд-лиза, чтобы обеспечить финансовые ресурсы для победы в войне.

3. Ракетная поддержка:

- Джонсон приветствовал решение президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российским военным базам.

- Он призвал Великобританию и Францию предоставить Украине разрешение на применение крылатых ракет Storm Shadow и SCALP.

По мнению Джонсона, эти меры помогут убедить президента России Владимира Путина, что "он совершил гигантскую ошибку" и никогда не сможет покорить Украину.

Предложения экс-премьера отражают его жесткую позицию в поддержку Украины в ее борьбе за независимость и территориальную целостность.