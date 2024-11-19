Борис Джонсон рассказал, как Украине победить РФ
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с предложением для Запада, которое, по его мнению, поможет Украине не только избежать поражения, но и одержать победу.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал 18 ноября на своей странице в соцсети Х.
Джонсон предложил план победы Украины в преддверии тысячного дня войны.
Основные положения его плана:
1. Дата вступления Украины в НАТО:
Джонсон подчеркнул, что Украина уже свободное, независимое, демократическое европейское государство, поэтому Запад должен "решиться предоставлять гарантии безопасности" и назвать конкретную дату вступления Украины в НАТО.
2. Финансовая помощь:
Предлагается предоставить Украине кредит в размере 500 млрд. долларов по аналогии с программой ленд-лиза, чтобы обеспечить финансовые ресурсы для победы в войне.
3. Ракетная поддержка:
- Джонсон приветствовал решение президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российским военным базам.
- Он призвал Великобританию и Францию предоставить Украине разрешение на применение крылатых ракет Storm Shadow и SCALP.
По мнению Джонсона, эти меры помогут убедить президента России Владимира Путина, что "он совершил гигантскую ошибку" и никогда не сможет покорить Украину.
Предложения экс-премьера отражают его жесткую позицию в поддержку Украины в ее борьбе за независимость и территориальную целостность.
Напомним, 21 июляДжонсон обнародовал мирный план для Украины, который мог бы в случае переизбрания на пост президента США использовать Дональд Трамп.
Такой план предполагает, что российские солдаты должны отступить на территории, находившиеся под их оккупацией до 24 февраля 2024 года.
Также Джонсон предлагает заменить часть американских солдат в странах Европы на украинцев, сдерживающих российскую угрозу.
Такую инициативу бывший премьер Британии опубликовал через несколько дней после того, как провел встречу с Дональдом Трампом в США.
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