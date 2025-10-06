ua en ru
Боргова проблема "зеленої" енергетики все ще потребує системного вирішення, - Соколовський

Україна, Понеділок 06 жовтня 2025 11:17
Боргова проблема "зеленої" енергетики все ще потребує системного вирішення, - Соколовський Фото: експерт вважає, що боргова проблема все ще потребує системного вирішення (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

За чинною моделлю НЕК "Укренерго" через механізм спеціальних обов’язків (ПСО) компенсує ДП "Гарантований покупець" різницю між ринковою ціною електроенергії та "зеленим" тарифом. Однак споживачі та трейдери розраховуються з "Укренерго" не в повному обсязі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський.

"Станом на липень 2025 року заборгованість "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" становила близько 15,3 млрд грн. Рівень розрахунків "Гарантованого покупця" перед виробниками ВДЕ має таку динаміку: 2022 рік - 63,6%, 2023 рік - 99,2%, 2024 рік - 89,2%, з початку 2025 року - 90,1%. Загальний борг перед виробниками ВДЕ скорочено до приблизно 22 млрд грн. Можна впевнено говорити, що не менше 80% від загальної заборгованості перед ВДЕ, це заборгованість перед сонячною генерацією", - пояснив він.

За словами експерта, на початку 2025 року було ухвалено Закон №4213-ІХ, яким передбачено спрямування 10,7 млрд грн, зекономлених "Укренерго" на диспетчеризації у 2023 році, на погашення заборгованості: 45% - на балансуючому ринку, 45% - перед "Гарантованим покупцем" і 10% - перед власниками домашніх СЕС.

Крім того, НКРЕКП затвердила тариф "Укренерго" на передачу електроенергії на 2025 рік у розмірі 686,23 грн/МВт·год без ПДВ, що майже на 30% вище, ніж у 2024-му.

"Це дозволило вперше за кілька років сформувати бездефіцитний тариф. Загалом ситуація стабілізувалася, хоча боргова проблема залишається невирішеною", - підкреслив Соколовський.

Він додав, що необхідне цільове спрямування коштів від спецфондів та міжнародної допомоги саме на погашення боргів.

"Держава також має звернути особливу увагу на питання погашення заборгованості об’єктів критичної інфраструктури, наприклад таких, як КП “Компанія “Вода Донбасу”, перед НЕК "Укренерго", - наголосив експерт.

Раніше директор ТОВ НВП "Енерго-Плюс" Євген Корф заявив, що продовження практики несвоєчасних розрахунків веде до втрати довіри інвесторів і фактичного згортання нових проєктів в енергетиці.

