Долговая проблема "зеленой" энергетики все еще требует системного решения, - Соколовский

Украина, Понедельник 06 октября 2025 11:17
Фото: эксперт считает, что долговая проблема все еще требует системного решения (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

По действующей модели НЭК "Укрэнерго" через механизм специальных обязанностей (ПСО) компенсирует ГП "Гарантированный покупатель" разницу между рыночной ценой электроэнергии и "зеленым" тарифом. Однако потребители и трейдеры рассчитываются с "Укрэнерго" не в полном объеме.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский.

"По состоянию на июль 2025 года задолженность "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" составляла около 15,3 млрд грн. Уровень расчетов "Гарантированного покупателя" перед производителями ВИЭ имеет такую динамику: 2022 год - 63,6%, 2023 год - 99,2%, 2024 год - 89,2%, с начала 2025 года - 90,1%. Общий долг перед производителями ВИЭ сокращен до примерно 22 млрд грн. Можно уверенно говорить, что не менее 80% от общей задолженности перед ВИЭ, это задолженность перед солнечной генерацией", - пояснил он.

По словам эксперта, в начале 2025 года был принят Закон №4213-ІХ, которым предусмотрено направление 10,7 млрд грн, сэкономленных "Укрэнерго" на диспетчеризации в 2023 году, на погашение задолженности: 45% - на балансирующем рынке, 45% - перед "Гарантированным покупателем" и 10% - перед владельцами домашних СЭС.

Кроме того, НКРЭКУ утвердила тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 2025 год в размере 686,23 грн/МВт-ч без НДС, что почти на 30% выше, чем в 2024-м.

"Это позволило впервые за несколько лет сформировать бездефицитный тариф. В целом ситуация стабилизировалась, хотя долговая проблема остается нерешенной", - подчеркнул Соколовский.

Он добавил, что необходимо целевое направление средств от спецфондов и международной помощи именно на погашение долгов.

"Государство также должно обратить особое внимание на вопрос погашения задолженности объектов критической инфраструктуры, например таких, как КП "Компания "Вода Донбасса", перед НЭК "Укрэнерго", - подчеркнул эксперт.

Ранее директор ООО НПП "Энерго-Плюс" Евгений Корф заявил, что продолжение практики несвоевременных расчетов ведет к потере доверия инвесторов и фактическому сворачиванию новых проектов в энергетике.

