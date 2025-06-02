Боргова криза гальмує розвиток зеленої енергетики, - експерт

За його словами, зелена енергетика є стратегічно важливою для країни в умовах війни.

"Очевидно, що "зелена енергетика" має велику перспективу. Крім того, під час війни, якщо ворогу легше знищити і є для них сенс знищувати велику генерацію, то немає ніякого сенсу знищувати маленькі децентралізовані електростанції порівняно, оскільки витрати на ракети грошей будуть набагато більші, ніж вони нанесуть шкоди для України", - зазначив експерт.

Однак Омельченко наголосив і на серйозних системних бар’єрах.

"Є і великі проблеми також, не все так гладко, як здається. На ринку значна кількість існує боргів - це дуже серйозна проблема", - підкреслив він.

Окрім боргів, серед викликів експерт назвав і труднощі з імпортом обладнання, необхідність сплачувати ПДВ до введення станцій в експлуатацію, а також відсутність довгострокових контрактів, які могли б знизити ризики для інвесторів.

"І немає у нас такої системи довгострокових контрактів, коли через "зелені", наприклад, аукціони визначається мінімальна ціна і гарантується. Такого поки що у нас немає, тому інвестори мають серйозні ризики", - пояснив Омельченко.