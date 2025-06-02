Долговой кризис тормозит развитие зеленой энергетики, - эксперт

Возобновляемая энергетика является перспективной для Украины. Но накопленные долги и отсутствие эффективных механизмов стимулирования сдерживают ее развитие.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
По его словам, зеленая энергетика является стратегически важной для страны в условиях войны.
"Очевидно, что "зеленая энергетика" имеет большую перспективу. Кроме того, во время войны, если врагу легче уничтожить и есть для них смысл уничтожать большую генерацию, то нет никакого смысла уничтожать маленькие децентрализованные электростанции по сравнению, поскольку расходы на ракеты денег будут гораздо больше, чем они нанесут ущерб для Украины", - отметил эксперт.
Однако Омельченко отметил и серьезные системные барьеры.
"Есть и большие проблемы также, не все так гладко, как кажется. На рынке значительное количество существует долгов - это очень серьезная проблема", - подчеркнул он.
Кроме долгов, среди вызовов эксперт назвал и трудности с импортом оборудования, необходимость платить НДС до ввода станций в эксплуатацию, а также отсутствие долгосрочных контрактов, которые могли бы снизить риски для инвесторов.
"И нет у нас такой системы долгосрочных контрактов, когда через "зеленые", например, аукционы определяется минимальная цена и гарантируется. Такого пока у нас нет, поэтому инвесторы имеют серьезные риски", - пояснил Омельченко.
На днях сообщалось, что международная консалтинговая компания Boston Consulting Group прогнозирует рост доли возобновляемых источников в структуре производства электроэнергии Украины с 15% (показатель 2022 года) до 28% на период до 2040 года с потенциалом дальнейшего роста.
В то же время сектор возобновляемой энергетики - один из немногих, который продолжает расти в условиях военного времени. Он сыграл важную роль во время массовых отключений света. Однако его дальнейшее развитие сталкивается с рядом проблем.
В частности, по состоянию на конец апреля 2025 года задолженность НЭК "Укрэнерго" перед "ГарПоком" за услугу по обеспечению ВИЭ достигла 16,3 млрд грн. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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