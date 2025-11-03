Боргова криза гальмує розвиток відновлювальної енергетики, - юристка

Системна проблема боргів на ринку електроенергії та відсутність гарантованого фінансування виробників з ВДЕ гальмують розвиток зеленої енергетики в Україні.
Як пише РБК-Україна, про це заявила партнерка ЮК Altelaw & Sempra, голова правового комітету Української вітроенергетичної асоціації Ольга Савченко.
За її словами, держава має забезпечити фінансову стійкість галузі через передбачення коштів на підтримку ВДЕ у тарифній політиці НЕК "Укренерго".
Потрібно закладати апріорі кошти на дофінансування ВДЕ, зазначила юристка. Були гарні приклади, коли кошти з продажу права міждержавного перетину на експорт електричної енергії, який отримує НЕК "Укренерго", розподілялися частково на оплату перед ВДЕ.
"Була чудова практика профіциту коштів у тарифі на диспетчеризацію і перерозподіл цих коштів на оплату. Мені здається, що коли є можливість, треба ці механізми знову ж таки застосовувати", - сказала Савченко.
Експертка наголосила, що тариф НЕК "Укренерго" має передбачати повне покриття витрат "Гарантованого покупця" на оплату електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел.
"Я вважаю, що 100% має бути закладена, повністю передбачена оплата тарифу в тій частині, в якій має оплачувати його НЕК "Укренерго" "Гарантованому покупцю", аби він міг розрахуватися з виробниками з ВДЕ. Це надважливо. І ці кошти справді мають розподілятися на сплату перед виробниками з ВДЕ", - підкреслила вона.
Як повідомлялося раніше, керівник енергетичних програм "Українського інституту майбутнього", доктор економічних наук Адріан Прокіп заявив, що борги на ринку електроенергії залишаються одним із головних факторів, що стримують прихід інвесторів в українську енергетику.