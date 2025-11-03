Долговой кризис тормозит развитие возобновляемой энергетики, - юрист

По ее словам, государство должно обеспечить финансовую устойчивость отрасли из-за предусмотрения средств на поддержку ВИЭ в тарифной политике НЭК "Укрэнерго".

Нужно закладывать априори средства на дофинансирование ВИЭ, отметила юрист. Были хорошие примеры, когда средства по продаже права межгосударственного пересечения на экспорт электрической энергии, получаемого НЭК "Укрэнерго", распределялись частично на оплату перед ВИЭ.

"Была отличная практика профицита средств в тарифе на диспетчеризацию и перераспределение этих средств на оплату. Мне кажется, что когда есть возможность, надо эти механизмы опять же применять", - сказала Савченко.

Эксперт подчеркнула, что тариф НЭК "Укрэнерго" должен предусматривать полное покрытие расходов "Гарантированного покупателя" на оплату электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников.

"Я считаю, что 100% должна быть заложена, полностью предусмотрена оплата тарифа в той части, в которой должен оплачивать его НЭК "Укрэнерго" "Гарантированному покупателю", чтобы он мог рассчитаться с производителями ВИЭ. Это очень важно. И эти средства действительно должны распределяться на уплату перед производителями с ВИЭ", - подчеркнула она.