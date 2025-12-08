UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Боргова криза на енергоринку відлякує інвесторів, - Омельченко

Фото: експерт заявив, що боргова криза на енергоринку відлякує інвесторів (facebook.com)
Автор: Олександр Мороз

Український енергоринок продовжує стрімко занурюватися в боргову кризу, яку інвестори сприймають як сигнал нестабільності та непрогнозованості.

Як пише РБК-Україна, про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, одна з ключових причин накопичення боргів - надмірно розширений перелік підприємств, які не можна відключати від електропостачання навіть за несплату:

"Насамперед, на балансуючому ринку є понад 5 тисяч підприємств в Україні, які не підлягають відключенню від електричної енергії, тому що вони відносяться до критичної інфраструктури, але не всі вони дійсно потрібні надзвичайно… десь відсотків 60-70 можуть вийти з цього списку", - зазначив він.

Омельченко також наголосив, що ситуацію ускладнює не лише проблема неплатежів, а й системні перекоси у регулюванні:

"І зараз не тільки ця проблема, а проблема ПСО, тобто перехресного субсидування і багато чого іншого. Вони і зеленої енергетики, і населення. Все це створює викривлення ринку і незрозумілу ситуацію для інвесторів насамперед", - сказав експерт. 

За таких умов прихід нових інвестицій стає фактично нереалістичним, додає він: 

"Вони не будуть інвестувати в таку енергетику. Коли вони не розуміють, як ця модель працює, а працює вона лише, ми бачимо, на борги. Тобто борги породжують нові борги і так далі", - додав він.

Експерт порівняв теперішню ситуацію з кризою кінця 90-х, коли борги досягли пікових значень і вимагали радикальних рішень:

"Ця ситуація була десь в 90-х роках і це призвело до надзвичайно складної ситуації… і прийшлося приймати якісь вже хірургічні дії", - резюмував Омельченко.

 

Нагадаємо, за словами експерта з енергетичних питань Геннадія Рябцева, уряд мав вирішити боргову проблему ще понад два роки тому - розробивши механізм погашення заборгованості та скорочення переліку "захищених споживачів".

Читайте РБК-Україна в Google News
Інвестиції в УкраїнуЕнергетики