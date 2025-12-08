RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Долговой кризис на энергорынке отпугивает инвесторов, - Омельченко

Фото: эксперт заявил, что долговой кризис на энергорынке отпугивает инвесторов (facebook.com)
Автор: Александр Мороз

Украинский энергорынок продолжает стремительно погружаться в долговой кризис, который инвесторы воспринимают как сигнал нестабильности и непрогнозируемости.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, одна из ключевых причин накопления долгов - чрезмерно расширенный перечень предприятий, которые нельзя отключать от электроснабжения даже за неуплату:

"Прежде всего, на балансирующем рынке есть более 5 тысяч предприятий в Украине, которые не подлежат отключению от электрической энергии, потому что они относятся к критической инфраструктуре, но не все они действительно нужны чрезвычайно... где-то процентов 60-70 могут выйти из этого списка", - отметил он.

Омельченко также отметил, что ситуацию осложняет не только проблема неплатежей, но и системные перекосы в регулировании:

"И сейчас не только эта проблема, а проблема ПСО, то есть перекрестного субсидирования и многое другое. Они и зеленой энергетики, и населения. Все это создает искривление рынка и непонятную ситуацию для инвесторов прежде всего", - сказал эксперт.

При таких условиях приход новых инвестиций становится фактически нереалистичным, добавляет он:

"Они не будут инвестировать в такую энергетику. Когда они не понимают, как эта модель работает, а работает она только, мы видим, на долги. То есть долги порождают новые долги и так далее", - добавил он.

Эксперт сравнил нынешнюю ситуацию с кризисом конца 90-х, когда долги достигли пиковых значений и требовали радикальных решений:

"Эта ситуация была где-то в 90-х годах и это привело к чрезвычайно сложной ситуации... и пришлось принимать какие-то уже хирургические действия", - резюмировал Омельченко.

 

 

Напомним, по словам эксперта по энергетическим вопросам Геннадия Рябцева, правительство должно было решить долговую проблему еще более двух лет назад - разработав механизм погашения задолженности и сокращения перечня "защищенных потребителей".

Инвестиции в УкраинуЭнергетики