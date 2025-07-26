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Боргова криза в енергетиці руйнує довіру інвесторів, - експерт

Україна, Субота 26 липня 2025 15:53
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Боргова криза в енергетиці руйнує довіру інвесторів, - експерт Фото: експерт вважає, що боргова криза в енергетиці руйнує довіру інвесторів (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Борги на ринку електроенергії України становлять реальну загрозу для інвестиційної привабливості галузі.

Про це заявив український бізнесмен, голова Офісу антикризових дій Олексій Бутенко, пише РБК-Україна з посиланням на його коментар.

На його думку, попри стійкість енергосистеми в умовах війни, головною загрозою сьогодні є не технічні, а фінансові ризики.

"Український енергетичний сектор переживає не лише удар від війни, а й внутрішню фінансову кризу, яка загрожує зруйнувати залишки довіри інвесторів. Попри стійкість системи в умовах постійних атак, найбільший ризик сьогодні - не технічний, а фінансовий", - наголосив Бутенко.

За його словами, однією з найгостріших проблем є стан балансуючого ринку, де борги станом на літо 2025 року перевищили 35 млрд гривень. Зокрема, лише один державний постачальник заборгував НЕК "Укренерго" близько 15 млрд гривень, і ця сума зростає на 200 млн щомісяця.

"Замість того щоб бути інструментом стабільності, балансуючий ринок перетворився на точку входу для системної заборгованості", - зазначив він.

Загалом, за словами експерта, загальна сума боргів на всіх сегментах ринку перевищує 60 млрд гривень. Бутенко переконаний, що проблема не в окремих гравцях, а в хибній моделі, яка породжує замкнене коло боргів.

"Проблема не в окремих гравцях, а в самій моделі, де кожен винен кожному, а гроші не циркулюють, а накопичуються у вигляді заборгованості. Це вже не просто технічна затримка - це хронічна неплатоспроможність, яку ринок більше не здатен поглинути", - підкреслив він.

Такі умови, за його словами, фактично зупиняють нові інвестиції в енергетичну інфраструктуру.

"Стан ринку сьогодні - це червоний сигнал для будь-якого потенційного інвестора. Жоден інвестор не вкладатиме кошти в інфраструктуру чи генерацію, якщо строки оплати за продану електроенергію сягають 12–14 місяців, а правила змінюються в ручному режимі", - вважає Бутенко.

Нагадаємо, Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА) назвала подолання історичних заборгованостей в енергетичному секторі, зокрема на балансуючому ринку, пріоритетним питанням для уряду.

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