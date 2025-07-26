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Долговой кризис в энергетике разрушает доверие инвесторов, - эксперт

Украина, Суббота 26 июля 2025 15:53
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Долговой кризис в энергетике разрушает доверие инвесторов, - эксперт Фото: эксперт считает, что долговой кризис в энергетике разрушает доверие инвесторов (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Долги на рынке электроэнергии Украины представляют реальную угрозу для инвестиционной привлекательности отрасли.

Об этом заявил украинский бизнесмен, глава Офиса антикризисных действий Алексей Бутенко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его комментарий.

По его мнению, несмотря на устойчивость энергосистемы в условиях войны, главной угрозой сегодня являются не технические, а финансовые риски.

"Украинский энергетический сектор переживает не только удар от войны, но и внутренний финансовый кризис, который грозит разрушить остатки доверия инвесторов. Несмотря на устойчивость системы в условиях постоянных атак, наибольший риск сегодня - не технический, а финансовый", - подчеркнул Бутенко.

По его словам, одной из самых острых проблем является состояние балансирующего рынка, где долги по состоянию на лето 2025 года превысили 35 млрд гривен. В частности, только один государственный поставщик задолжал НЭК "Укрэнерго" около 15 млрд гривен, и эта сумма растет на 200 млн ежемесячно.

"Вместо того чтобы быть инструментом стабильности, балансирующий рынок превратился в точку входа для системной задолженности", - отметил он.

В целом, по словам эксперта, общая сумма долгов на всех сегментах рынка превышает 60 млрд гривен. Бутенко убежден, что проблема не в отдельных игроках, а в ошибочной модели, которая порождает замкнутый круг долгов.

"Проблема не в отдельных игроках, а в самой модели, где каждый должен каждому, а деньги не циркулируют, а накапливаются в виде задолженности. Это уже не просто техническая задержка - это хроническая неплатежеспособность, которую рынок больше не способен поглотить", - подчеркнул он.

Такие условия, по его словам, фактически останавливают новые инвестиции в энергетическую инфраструктуру.

"Состояние рынка сегодня - это красный сигнал для любого потенциального инвестора. Ни один инвестор не будет вкладывать средства в инфраструктуру или генерацию, если сроки оплаты за проданную электроэнергию достигают 12-14 месяцев, а правила меняются в ручном режиме", - считает Бутенко.

Напомним, Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА) назвала преодоление исторических задолженностей в энергетическом секторе, в частности на балансирующем рынке, приоритетным вопросом для правительства.

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