Без боргів за руїни: "комуналку" для пошкоджених будинків хочуть скасувати

Кого звільнять від платежів

Профільний комітет підтримав законопроєкт, який передбачає, що на час дії воєнного стану та протягом року після його завершення жителі пошкоджених будинків не сплачуватимуть за їх управління.

Це стосується випадків, коли подальша експлуатація будівлі неможлива через обстріли.

Автори ініціативи наголошують, що це дозволить уникнути нарахування несправедливих боргів.

"Споживачі захищені від необґрунтованих боргів: вони не сплачуватимуть за послуги, якими фактично не можуть користуватися", - підкреслили у Раді.

Для зупинення нарахувань передбачено механізм офіційного обстеження майна, що стане підставою для перерахунку.

Звітність та компенсації

Документ також запроваджує чіткі правила для управителів. Вони зобов’язані надавати регулярні звіти співвласникам та забезпечувати контроль за послугами.

Крім того, встановлюється прозорий розподіл між знищеним та пошкодженим майном.

Витрати надавачам послуг планують компенсувати за рахунок держбюджету, міжнародної допомоги та майбутніх репарацій від РФ.

"Документ спрямований на забезпечення справедливого підходу до нарахування платежів та підтримку громадян, які втратили можливість користуватися своїм житлом через війну", - зазначають у поясненні до законопроєкту.