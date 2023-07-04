Борги за зелену енергетику в Україні перевищили 500 млн євро

За ого словами, Україна стикається з великими викликами у відновлюваній енергетиці. Платежі з боку держави операторам проектів у сфері відновлюваної енергетики відставали від графіка до війни, а борг зараз перевищує 500 мільйонів євро.

Своєю чергою, аналітики скептично ставляться до нещодавно презентованих в Лондоні планів, згідно з якими українська потужність вітроенергетики у 2050 році буде більшою, ніж загальна сума трьох найбільших ринків Європи сьогодні.

Директор Українського енергетичного центру Олександр Харченко також заявив, що ці цифри "не мають зв'язку з реальністю". Він додав, що ці плани значно перевищують попередню енергетичну стратегію України, яка передбачала будівництво 29,1 ГВт вітрової генерації до 2050 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що недоплата держпідприємства "Гарантований покупець" виробникам "зеленої" електроенергії в Україні у червні досягла майже 60%, оскільки рівень розрахунків складає лише 42,3%, що є найнижчим показником з лютого поточного року