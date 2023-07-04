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Долги за зеленую энергетику в Украине превысили 500 млн. евро

Фото: долги за зеленую энергетику в Украине превысили 500 млн евро (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Задолженность перед предприятиями зеленой энергетики в Украине за производимую электроэнергию уже превысила 500 млн евро, что создает проблемы для будущего развития этой отрасли в государстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрея Конеченкова.

По его словам, Украина сталкивается с большими вызовами в возобновляемой энергетике. Платежи со стороны государства операторам проектов в сфере возобновляемой энергетики отставали от графика до войны, а долг сейчас превышает 500 миллионов евро.

В свою очередь, аналитики скептически относятся к недавно представленным в Лондоне планам, согласно которым украинская мощность ветроэнергетики в 2050 году будет больше, чем общая сумма трех крупнейших рынков Европы сегодня.

Директор Украинского энергетического центра Александр Харченко также заявил, что эти цифры "не имеют связи с реальностью". Он добавил, что эти планы значительно превышают предыдущую энергетическую стратегию Украины, которая предполагала строительство 29,1 ГВт ветровой генерации к 2050 году.

Напомним, ранее сообщалось, что недоплата госпредприятия "Гарантированный покупатель" производителям "зеленой" электроэнергии в Украине в июне достигла почти 60%, поскольку уровень расчетов составляет лишь 42,3%, что является самым низким показателем с февраля текущего года.

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