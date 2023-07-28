Борги в "зеленій" енергетиці зупиняють інвесторів від планів будувати нові електростанції, - інвестор

"Коли ми розмовляємо про трансформацію української енергетики, ми маємо змінити парадигму мислення і те, як держава ставиться до приватних інвестицій", - заявив Подпругін.

Менеджер зазначив, що інвестори чудово розуміють відсутність справжнього ринку електроенергії в Україні і не ризикуватимуть вкладати кошти без розуміння того, що їхній проєкт окупиться.

За його словами, пріоритетом України має бути не стільки обговорення різних стратегічних планів, які демонструються на міжнародну аудиторію, а вирішення головних операційних проблем - зокрема питання боргів перед підприємствами "зеленої" енергетики.

"Питання по заборгованості це не про перспективу, а про "гігієну". Тобто це те, що має вирішитися, щоб нові проєкти в Україні були і це базова потреба", - зазначив Подпругін.

Він також підкреслив, що потенціал розвитку зеленої енергетики в Україні дуже високий, однак його не можна досягти без залучення приватних інвесторів, частина з яких працюють в умовах критичних недоплат за вироблену електроенергію з відновлюваних джерел енергії.

Нагадаємо, Українська асоціація відновлюваної енергетики повідомила, що підприємства відновлюваної енергетики з 1 липня фіксують критичні недоплати за вироблену електроенергію, які досягають майже 70%.