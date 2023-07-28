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Долги в "зеленой" энергетике останавливают инвесторов от планов строить новые электростанции, - инвестор

Фото: долги в "зеленой" энергетике останавливают инвесторов от планов строить новые электростанции (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Многомиллиардная задолженность перед предприятиями зеленой энергетики Украины и отсутствие реальных рыночных условий работы в секторе электроэнергетики сдерживают развитие отрасли, поскольку инвесторы не вкладывают средства в новые проекты при таких обстоятельствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на регионального менеджера германской компании Notus Energy в Украине Александра Подпругина.

"Когда мы говорим о трансформации украинской энергетики, мы должны изменить парадигму мышления и то, как государство относится к частным инвестициям", - заявил Подпругин.

Менеджер отметил, что инвесторы прекрасно понимают отсутствие подлинного рынка электроэнергии в Украине и не будут рисковать вкладывать средства без понимания того, что их проект окупится.

По его словам, приоритетом Украины должно быть не столько обсуждение различных стратегических планов, которые демонстрируются на международную аудиторию, а решение главных операционных проблем – в частности, вопросы долгов перед предприятиями "зеленой" энергетики.

"Вопрос по задолженности это не о перспективе, а о "гигиене". То есть это то, что должно решиться, чтобы новые проекты в Украине были и это базовая потребность", - отметил Подпругин.

Он также подчеркнул, что потенциал развития зеленой энергетики в Украине очень высок, однако его нельзя достичь без привлечения частных инвесторов, часть из которых работают в условиях критических недоплат за производимую электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

Напомним, Украинская ассоциация возобновляемой энергетики сообщила, что предприятия возобновляемой энергетики с 1 июля фиксируют критические недоплаты за производимую электроэнергию, достигающие почти 70%.

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