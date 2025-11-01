Борги й відсутність правил гри стримують інвесторів на енергоринку, - експерт

"Коли компанії, яка продає електроенергію, треба чекати півтори років, щоб отримати за неї кошти, наприклад, на балансуючому ринку, це є відповідь про готовність інвесторів входити в наш ринок", - зазначив експерт.

За його словами, іноземні компанії готові заходити в український енергетичний сектор лише за наявності чітких гарантій повернення коштів і передбачуваних правил гри.

Прокіп також зазначив, що навіть чинні учасники ринку не завжди готові до нових вкладень, адже в умовах накопичених боргів бізнес у галузі часто є неприбутковим.

"І далеко не всі гравці готові інвестувати, реінвестувати, тому що цей бізнес дуже часто є неприбутковим. В таких умовах цих боргів і всього решти", - підсумував експерт.