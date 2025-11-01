Долги и отсутствие правил игры сдерживают инвесторов на энергорынке, - эксперт

"Когда компании, которая продает электроэнергию, надо ждать полтора года, чтобы получить за нее средства, например, на балансирующем рынке, это есть ответ о готовности инвесторов входить в наш рынок", - отметил эксперт.

По его словам, иностранные компании готовы заходить в украинский энергетический сектор только при наличии четких гарантий возврата средств и предсказуемых правил игры.

Прокип также отметил, что даже действующие участники рынка не всегда готовы к новым вложениям, ведь в условиях накопленных долгов бизнес в отрасли часто является неприбыльным.

"И далеко не все игроки готовы инвестировать, реинвестировать, потому что этот бизнес очень часто является неприбыльным. В таких условиях этих долгов и всего остального", - подытожил эксперт.