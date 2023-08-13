Борги "Укренерго" на балансуючому ринку зросли до 16 млрд гривень

Станом на 31 липня борги НЕК "Укренерго" перед генеруючими компанія за послуги на балансуючому ринку зросли до 16 млрд грн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Укренерго".
Відповідно до них, на балансуючому ринку заборгованість перед НЕК "Укренерго" складає 27,3 млрд грн, а борги перед всіма учасниками ринку складають 16 млрд грн.
З початку цього року борг перед "Укренерго" зріс на 25%, а перед іншими компаніями на 26%.
Нагадаємо, компанія "Харківська ТЕЦ-5" звернулась до суду із позовом до оператора системи передачі НЕК "Укренерго" щодо стягнення 152,4 млн грн боргу на балансуючому ринку.
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