Долги "Укрэнерго" на балансирующем рынке выросли до 16 млрд гривен

По состоянию на 31 июля долги НЭК "Укрэнерго" перед генерирующими компания за услуги на балансирующем рынке выросли до 16 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Укрэнерго".

Согласно им, на балансирующем рынке задолженность перед НЭК "Укрэнерго" составляет 27,3 млрд. грн., а долги перед всеми участниками рынка составляют 16 млрд. грн.

С начала этого года долг перед Укрэнерго вырос на 25%, а перед другими компаниями на 26%.

Напомним, компания "Харьковская ТЭЦ-5" обратилась в суд с иском к оператору системы передачи НЭК "Укрэнерго" по взысканию 152,4 млн грн долга на балансирующем рынке.