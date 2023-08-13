RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Долги "Укрэнерго" на балансирующем рынке выросли до 16 млрд гривен

Фото: долги "Укрэнерго" на балансирующем рынке выросли до 16 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

По состоянию на 31 июля долги НЭК "Укрэнерго" перед генерирующими компания за услуги на балансирующем рынке выросли до 16 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Укрэнерго".

Согласно им, на балансирующем рынке задолженность перед НЭК "Укрэнерго" составляет 27,3 млрд. грн., а долги перед всеми участниками рынка составляют 16 млрд. грн.

С начала этого года долг перед Укрэнерго вырос на 25%, а перед другими компаниями на 26%.

Напомним, компания "Харьковская ТЭЦ-5" обратилась в суд с иском к оператору системы передачи НЭК "Укрэнерго" по взысканию 152,4 млн грн долга на балансирующем рынке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго