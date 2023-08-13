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Борги "Укренерго" на балансуючому ринку зросли до 16 млрд гривень

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Неділя 13 серпня 2023 21:13
Борги "Укренерго" на балансуючому ринку зросли до 16 млрд гривень Фото: борги "Укренерго" на балансуючому ринку зросли до 16 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Станом на 31 липня борги НЕК "Укренерго" перед генеруючими компанія за послуги на балансуючому ринку зросли до 16 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Укренерго".

Відповідно до них, на балансуючому ринку заборгованість перед НЕК "Укренерго" складає 27,3 млрд грн, а борги перед всіма учасниками ринку складають 16 млрд грн.

З початку цього року борг перед "Укренерго" зріс на 25%, а перед іншими компаніями на 26%.

Нагадаємо, компанія "Харківська ТЕЦ-5" звернулась до суду із позовом до оператора системи передачі НЕК "Укренерго" щодо стягнення 152,4 млн грн боргу на балансуючому ринку.

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