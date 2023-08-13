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Долги "Укрэнерго" на балансирующем рынке выросли до 16 млрд гривен

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Воскресенье 13 августа 2023 21:13
Долги "Укрэнерго" на балансирующем рынке выросли до 16 млрд гривен Фото: долги "Укрэнерго" на балансирующем рынке выросли до 16 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

По состоянию на 31 июля долги НЭК "Укрэнерго" перед генерирующими компания за услуги на балансирующем рынке выросли до 16 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Укрэнерго".

Согласно им, на балансирующем рынке задолженность перед НЭК "Укрэнерго" составляет 27,3 млрд. грн., а долги перед всеми участниками рынка составляют 16 млрд. грн.

С начала этого года долг перед Укрэнерго вырос на 25%, а перед другими компаниями на 26%.

Напомним, компания "Харьковская ТЭЦ-5" обратилась в суд с иском к оператору системы передачи НЭК "Укрэнерго" по взысканию 152,4 млн грн долга на балансирующем рынке.

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