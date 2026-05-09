Борги теплокомуненерго перед "Нафтогазом" перевищили 150 млрд грн, - Свириденко

За словами очільниці уряду, за останні чотири роки борги підприємств теплокомуненерго перед групою "Нафтогаз" зросли більш ніж удвічі - приблизно з 60 млрд грн до майже 150 млрд грн.

Свириденко зазначила, що проблема зачіпає й підприємства з прифронтових областей.

На тлі різкого зростання заборгованості уряд доручив напрацювати механізми компенсації різниці в тарифах.

Наразі Кабмін розглядає кілька можливих джерел фінансування. Серед них - кошти державного бюджету, допомога Європейського Союзу та міжнародних партнерів, а також дивіденди інших державних компаній.