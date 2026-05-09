Долги теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом" превысили 150 млрд грн, - Свириденко

13:40 09.05.2026 Сб
Где Кабмин будет искать средства на покрытие долга?
Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)

В Украине стремительно выросли долги предприятий теплокоммунэнерго, в частности из прифронтовых регионов. В Кабмине заявили, что работают над механизмами компенсации и ищут дополнительное финансирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Telegram.

Читайте также: 5 млрд гривен на ремонты ТЭС и шахты: как ДТЭК готовится к следующей зиме

По словам главы правительства, за последние четыре года долги предприятий теплокоммунэнерго перед группой "Нафтогаз" выросли более чем вдвое - примерно с 60 млрд грн до почти 150 млрд грн.

Свириденко отметила, что проблема затрагивает и предприятия из прифронтовых областей.

На фоне резкого роста задолженности правительство поручило наработать механизмы компенсации разницы в тарифах.

Сейчас Кабмин рассматривает несколько возможных источников финансирования. Среди них - средства государственного бюджета, помощь Европейского Союза и международных партнеров, а также дивиденды других государственных компаний.

Кроме того, в Украине ухудшается ситуация на балансирующем рынке электроэнергии. По данным Ассоциации солнечной энергетики Украины, задолженность участников рынка перед "Укрэнерго" уже достигла 42 млрд грн и ежемесячно увеличивается примерно на 1 млрд грн.

Параллельно растут и финансовые обязательства самого "Укрэнерго" перед генерацией - они уже превысили 30 млрд грн.

