Долги теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом" превысили 150 млрд грн, - Свириденко

В Украине стремительно выросли долги предприятий теплокоммунэнерго, в частности из прифронтовых регионов. В Кабмине заявили, что работают над механизмами компенсации и ищут дополнительное финансирование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Telegram.
По словам главы правительства, за последние четыре года долги предприятий теплокоммунэнерго перед группой "Нафтогаз" выросли более чем вдвое - примерно с 60 млрд грн до почти 150 млрд грн.
Свириденко отметила, что проблема затрагивает и предприятия из прифронтовых областей.
На фоне резкого роста задолженности правительство поручило наработать механизмы компенсации разницы в тарифах.
Сейчас Кабмин рассматривает несколько возможных источников финансирования. Среди них - средства государственного бюджета, помощь Европейского Союза и международных партнеров, а также дивиденды других государственных компаний.
Кроме того, в Украине ухудшается ситуация на балансирующем рынке электроэнергии. По данным Ассоциации солнечной энергетики Украины, задолженность участников рынка перед "Укрэнерго" уже достигла 42 млрд грн и ежемесячно увеличивается примерно на 1 млрд грн.
Параллельно растут и финансовые обязательства самого "Укрэнерго" перед генерацией - они уже превысили 30 млрд грн.