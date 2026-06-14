Борги та проблемні платежі: розвідка озвучила реальні економічні показники РФ

Згідно з даними, які базуються на "Огляді фінансової стабільності" Центрального банку РФ за IV квартал 2025 року та I квартал 2026 року, найскладніша ситуація склалася у видобувній промисловості - там частка прострочених платежів перевищила 8%. В обробній промисловості та торгівлі цей показник наблизився до 7%.

У СЗРУ зазначають, що саме ці галузі російська влада традиційно позиціонує як основу стійкості своєї воєнної економіки, однак саме вони генерують найбільший обсяг неплатежів.

Попри це, Центробанк РФ продовжує запевняти ринки у відсутності системних ризиків для фінансової стабільності. Водночас регулятор визнає погіршення фінансових показників корпоративного сектору.

Окрему увагу розвідка звертає на те, що значна частина неплатежів формується поза банківською системою. Російські компанії дедалі частіше використовують відстрочення платежів між собою, фактично замінюючи банківське кредитування міжкорпоративними позиками.

Такий механізм дозволяє підтримувати видимість ділової активності, але лише відкладає накопичені проблеми. Через це підприємства стають дедалі залежнішими від дорогого короткострокового фінансування, скорочують інвестиційні програми та перекладають фінансовий тиск на постачальників і підрядників.

У розвідці наголошують, що найбільш вразливими в цій ситуації залишаються малі та середні підприємства. Зростання частки проблемних боргів підвищує ризики банкрутств і поглинань з боку великих компаній.

"Корпоративна Росія поволі канібалізує сама себе", - зазначили в СЗРУ.