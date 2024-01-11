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Борги перед "зеленою" генерацією заважають залученню міжнародних інвестицій в Україну, - УВЕА

Четвер 11 січня 2024 20:38
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Борги перед "зеленою" генерацією заважають залученню міжнародних інвестицій в Україну, - УВЕА Фото: борги перед "зеленою" генерацією заважають залученню міжнародних інвестицій в Україну (pixabay)
Автор: Юлія Бойко

В Україні необхідно врегулювати проблему боргів перед "зеленою" енергетикою, бо вони заважають розвитку галузі та залученню міжнародних інвестицій в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА).

В ньому зазначається, що нещодавно голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що для розвитку української енергосистеми необхідно побудувати ще 5 ГВт вітроенергетичних потужностей.

В УВЕА кажуть, що 5 ГВт таких потужностей є цілком реальним завдання для українського вітроенергетичного ринку, яке можна виконати набагато швидше, ніж за 10 років.

Більшість цих потужностей будуть невеликими і розподіленими по всій країні, щоб мінімізувати вразливість інфраструктури до повітряних атак РФ.

Водночас в асоціації підкреслили, що на українському енергетичному ринку існує проблема, яка стоїть на заваді цих планів.

"Хочемо ще раз наголосити про важливість врегулювання боргової ситуації на ринку ВДЕ. Адже, саме накопичені борги перед виробниками з ВДЕ з боку держави є сьогодні одним з основних бар'єрів для подальшого розвитку даної галузі та залучення міжнародних інвесторів в Україну", - зауважили в УВЕА.

Раніше повідомлялося, що "зелена" генерація отримує менше половини коштів за вироблену електроенергію.

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