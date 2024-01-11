Долги перед "зеленой" генерацией мешают привлечению международных инвестиций в Украину, - УВЭА

В Украине необходимо урегулировать проблему долгов перед "зеленой" энергетикой, потому что они мешают развитию отрасли и привлечению международных инвестиций в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА).

В нем говорится, что недавно глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что для развития украинской энергосистемы необходимо построить еще 5 ГВт ветроэнергетических мощностей.

В УВЭА говорят, что 5 ГВт таких мощностей вполне реальна задача для украинского ветроэнергетического рынка, которую можно выполнить гораздо быстрее, чем за 10 лет.

Большинство этих мощностей будут небольшими и распределенными по всей стране, чтобы минимизировать уязвимость инфраструктуры к воздушным атакам РФ.

В то же время в ассоциации подчеркнули, что на украинском энергетическом рынке существует проблема, которая мешает этим планам.

"Хотим еще раз подчеркнуть важность урегулирования долговой ситуации на рынке ВИЭ. Ведь именно накопившиеся долги перед производителями по ВИЭ со стороны государства являются сегодня одним из основных барьеров для дальнейшего развития данной отрасли и привлечения международных инвесторов в Украину", - отметили в УВЭА.

Ранее сообщалось, что "зеленая" генерация получает меньше половины средств за производимую электроэнергию.