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Борги перед "зеленими" інвесторами перевищують 23 млрд грн - Гарпок

Україна, Понеділок 23 червня 2025 16:35
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Борги перед "зеленими" інвесторами перевищують 23 млрд грн - Гарпок Фото: "Гарпок" заявив, що борги перед "зеленими" інвесторами перевищують 23 млрд грн (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Заборгованість державного підприємства "Гарантований покупець" перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел складає 23,3 млрд грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступника директора з економіки "Гарпоку" Станіслава Сови під час онлайн-заходу "Перспективи виконання стратегій ВДЕ в умовах заборгованості та небалансів", передає ExPro.

"У вересні 2024 року ми досягли піку заборгованості перед виробниками з альтернативних джерел, який складав 35,7 млрд грн. З вересня по сьогодні здійснено виплату заборгованості до рівня 23,2 млрд грн. Тобто, заборгованість знижена на 35%", - зазначив Станіслав Сова.

Він розповів, що розрахунки за електроенергію 2025-го року здійснюються ритмічно та вчасно. За його словами, це стало можливим завдяки встановленню недефіцитного тарифу на передачу електроенергії.

За його даними, рівень розрахунків перед виробниками зеленої енергії за 2021 рік - 99,8%; за 2022 рік - 63,2%; 2023 рік - 98,5%; 2024 рік - 89%; 2025 рік - 86%.

Сова підкреслив, що основні причини наявної заборгованості:

  • борг з боку НЕК "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем", який на сьогодні становить понад 16 млрд грн;
  • заборгованість боргу ВДЕ перед "Гарантованим покупцем" за врегулювання небалансів (4,5 млрд грн).

Як повідомлялося, у червні інвестори у відновлювану енергетику звернулись до Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг із закликом вирішити проблему заборгованості за 2021-2022 роки, яка виникла через дію незаконної формули розрахунку небалансів.

Додамо, що згідно з оглядом енергетичного сектору, підготовленим Центром Разумкова, український ринок електроенергії перебуває під загрозою паралічу через хронічну заборгованість.

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