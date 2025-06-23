Долги перед "зелеными" инвесторами превышают 23 млрд грн - Гарпок
Задолженность государственного предприятия "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников составляет 23,3 млрд грн.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя директора по экономике "Гарпока" Станислава Совы во время онлайн-мероприятия "Перспективы выполнения стратегий ВИЭ в условиях задолженности и небалансов", передает ExPro.
"В сентябре 2024 года мы достигли пика задолженности перед производителями из альтернативных источников, который составлял 35,7 млрд грн. С сентября по сегодня осуществлена выплата задолженности до уровня 23,2 млрд грн. То есть, задолженность снижена на 35%", - отметил Станислав Сова.
Он рассказал, что расчеты за электроэнергию 2025-го года осуществляются ритмично и вовремя. По его словам, это стало возможным благодаря установлению недефицитного тарифа на передачу электроэнергии.
По его данным, уровень расчетов перед производителями зеленой энергии за 2021 год - 99,8%; за 2022 год - 63,2%; 2023 год - 98,5%; 2024 год - 89%; 2025 год - 86%.
Сова подчеркнул, что основные причины имеющейся задолженности:
- долг со стороны НЭК "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем", который на сегодня составляет более 16 млрд грн;
- задолженность долга ВИЭ перед "Гарантированным покупателем" за урегулирование небалансов (4,5 млрд грн).
Как сообщалось, в июне инвесторы в возобновляемую энергетику обратились к Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг с призывом решить проблему задолженности за 2021-2022 годы, которая возникла из-за действия незаконной формулы расчета небалансов.
Добавим, что согласно обзору энергетического сектора, подготовленному Центром Разумкова, украинский рынок электроэнергии находится под угрозой паралича из-за хронической задолженности.
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