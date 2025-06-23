Долги перед "зелеными" инвесторами превышают 23 млрд грн - Гарпок

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя директора по экономике "Гарпока" Станислава Совы во время онлайн-мероприятия "Перспективы выполнения стратегий ВИЭ в условиях задолженности и небалансов", передает ExPro .

"В сентябре 2024 года мы достигли пика задолженности перед производителями из альтернативных источников, который составлял 35,7 млрд грн. С сентября по сегодня осуществлена выплата задолженности до уровня 23,2 млрд грн. То есть, задолженность снижена на 35%", - отметил Станислав Сова.

Он рассказал, что расчеты за электроэнергию 2025-го года осуществляются ритмично и вовремя. По его словам, это стало возможным благодаря установлению недефицитного тарифа на передачу электроэнергии.

По его данным, уровень расчетов перед производителями зеленой энергии за 2021 год - 99,8%; за 2022 год - 63,2%; 2023 год - 98,5%; 2024 год - 89%; 2025 год - 86%.

Сова подчеркнул, что основные причины имеющейся задолженности: