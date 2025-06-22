Заборгованість на енергоринку блокує його роботу, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд енергетичного сектору, підготовлений Центром Разумкова.

"За висновками Секретаріату Енергетичного співтовариства, енергетичні ринки в Україні не зможуть ефективно працювати, якщо не розв’язати проблему заборгованості", - йдеться в огляді.

Експерти наголошують, що єдиним шляхом подолання кризи є забезпечення платоспроможності всіх учасників ринку - виробників, постачальників і особливо кінцевих споживачів.

І додають, що, попри те, що президент України підписав закон, спрямований на підвищення платіжної дисципліни, уряд досі не виконав ключову умову - не скоротив перелік захищених споживачів, дві третини з яких не належать до критичної інфраструктури.

За їхніми даними, останнє офіційне оновлення проєкту урядової постанови, що мала б переглянути список захищених споживачів, датоване ще 26 лютого 2025 року - саме тоді проєкт знову з’явився на сайті Міненерго для доопрацювання.

Як зазначають у Центрі Разумкова, НЕК "Укренерго" вживає заходів для зменшення власної заборгованості: станом на кінець квітня вона скоротила борги перед учасниками балансуючого ринку до 13,7 млрд грн, а перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел - до 16,3 млрд грн.

Водночас заборгованість перед самою "Укренерго" залишається критично високою: ринок винен компанії 38 млрд грн. З них 12 млрд грн становлять неплатежі постачальника "останньої надії", основними клієнтами якого є державні підприємства.