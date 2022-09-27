Борги перед виробниками "зеленої" енергії мають бути погашені повною мірою, - інвестори

Заборгованість перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел має бути погашена в повному обсязі, без скорочення "зеленого" тарифу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на операційного директора Elementum Energy Олександра Подпругіна.

"Позиція чітка - борги мають бути погашені. Ми з певним розумінням поставились до скорочення виплат на початку війни. Але ситуація поступово налагоджується, з’являються нові джерела для погашення заборгованості. Тому ми вважаємо, як індустрія в цілому, що борги мають бути погашені повною мірою", - вказав Подпругін.

Також, він зазначив, що почалося погашення виплат перед "зеленими" виробниками після затвердження актів про надання послуги для ВДЕ від НЕК "Укренерго".

За його словами, "Гарантований покупець" виплачує борги "зеленій" генерації шляхом коштів, отриманих від системного оператора - доходу від розподілу міждержавного перетину.

Частково виплати вже дійшли, це стало можливим після затвердження актів про надання послуги між НЕК і "Гарантованим покупцем". Саме на погашення цих періодів пішла частина цих 3-х мільярдів.

"За нашими оцінками, будуть ще додаткові виплати, оскільки не всі із цих трьох мільярдів розподілили. Ну і варто нагадати, що загалом не всі з цих 3-х млрд йдуть "зеленим" - ще частина "Енергоатому", - вказує він.

За словами Подпругіна, більша частина із отриманих "Гарантованим покупцем" 3-х млрд гривень буде спрямована саме на погашення заборгованості перед виробниками з ВДЕ.

Як зазначили в "Гарантованому покупці" 26 вересня, рівень розрахунків перед "зеленою" генерацією за 2021-ий рік досяг 95,5%. Повністю оплачена електроенергія за січень-червень, серпень-вересень, листопад-грудень минулого року.

За даними державного підприємства, ще не повністю погашено борги перед "зеленою" генерацією за липень 2021 р. (рівень розрахунків - 92,7%) та жовтень 2021 р. (рівень розрахунків - 62%).