Долги перед производителями "зеленой" энергии должны быть погашены в полной мере, - инвесторы

Задолженность перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников должна быть погашена в полном объеме, без сокращения "зеленого" тарифа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на операционного директора Elementum Energy Александра Подпругина.

"Позиция четкая - долги должны быть погашены. Мы с определенным пониманием отнеслись к сокращению выплат в начале войны. Но ситуация постепенно налаживается, появляются новые источники для погашения задолженности. Поэтому мы считаем, как индустрия в целом, что долги должны быть погашены полной мерой", - указал Подпругин.

Также он отметил, что началось погашение выплат перед "зелеными" производителями после утверждения актов о предоставлении услуги для ВИЭ от НЭК "Укрэнерго".

По его словам, "Гарантированный покупатель" выплачивает долги "зеленой" генерации путем средств, полученных от системного оператора - дохода от распределения межгосударственного пересечения.

Частично выплаты уже пришли, это стало возможным после утверждения актов о предоставлении услуги между НЭК и "Гарантированным покупателем". Именно на погашение этих периодов ушла часть этих трех миллиардов.

"По нашим оценкам, будут еще дополнительные выплаты, поскольку не все из этих трех миллиардов распределили. Ну и стоит напомнить, что в общем-то не все из этих 3-х млрд идут "зеленым" - еще часть "Энергоатома", - указывает он.

По словам Подпругина, большая часть из полученных "Гарантированным покупателем" 3 млрд гривен будет направлена именно на погашение задолженности перед производителями из ВИЭ.

Как отметили в "Гарантированном покупке" 26 сентября, уровень расчетов перед "зеленой" генерацией за 2021 год достиг 95,5%. Полностью оплачена электроэнергия за январь-июнь, август-сентябрь, ноябрь-декабрь прошлого года.

По данным государственного предприятия, еще не полностью погашены долги перед "зеленой" генерацией за июль 2021 г. (уровень расчетов - 92,7%) и октябрь 2021 г. (уровень расчетов - 62%).