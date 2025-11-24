Борги перед виробниками ВДЕ залишаються величезними, - Орлова

За її словами, борг НЕК "Укренерго" перед державним підприємством "Гарантований покупець" за послугу із забезпечення "зеленого тарифу" становить близько 16 мільярдів гривень.

"За останніми даними, борг "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" за послугу ВДЕ, яка саме за "зеленим тарифом", складає приблизно 16 мільярдів гривень. Це величезна цифра", - зазначила Орлова.

Експертка відзначила, що, хоча спостерігається певна тенденція до зниження заборгованості, різких змін очікувати не варто.

"Є певна тенденція до зниження цієї заборгованості, але різких кроків, різкого зниження і опущення до нуля ми не бачимо", - сказала вона.

Орлова пояснила, що головним джерелом фінансування розрахунків із виробниками "зеленої" енергії є тариф на передачу електроенергії НЕК "Укренерго", і саме від його перегляду залежить можливість погашення боргів.

"Теоретично, одним із механізмів могло б бути залучення коштів з державного бюджету, але розуміємо, що в умовах війни ніхто не буде фінансувати з державного бюджету "зелений тариф", тому тут знову ми повертаємося до питання фінансування тарифу на передачу "Укренерго", - зазначила Орлова.

Вона підкреслила, що поточний проєкт тарифу на 2026 рік, оприлюднений регулятором, є недостатнім для повного фінансування зобов’язань перед виробниками ВДЕ.

"Поки за тими проектами, які ми бачимо зараз, оприлюднені регулятором, цей обсяг вважається недостатнім для фінансування "зеленої генерації", на жаль. Але я сподіваюся, що далі зможуть "зелені" виробники довести, що їм потрібні ці обсяги і що борги будуть так і далі накопичуватися. Ця проблема нікуди не піде", - підсумувала експертка.